الجوف.. إخماد حريق بمستودع من «الزنك» في «سكاكا» (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الجوف من السيطرة على حريق مستودع بإحدى مزارع الكيسومة بمحافظة سكاكا، عصر اليوم الثلاثاء، حيث تم إخماد الحريق دون إصابات بفضل الله.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي: “ورد بلاغ الساعة (١٦:١٦) اليوم الثلاثاء عن وقوع حادث حريق بإحدى مزارع الكيسومة بمحافظة سكاكا وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن حريق بمستودع من الزنك مساحته (٥٠ X ٥٠) م٢ داخل إحدى المزارع بالكيسومة، وتمت السيطرة عليه وإخماده، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد”.

وأضاف الرويلي: “تشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب الحادث ناتجة عن عملية لحام داخل المستودع”، مضيفاً: “الدفاع المدني إذ يتمنى السلامة للجميع يأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات، ومراعاة إرشادات السلامة عند إجراء الصيانة الدورية أو التعديلات”.

ولفت المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف أن مديرية المياه، والدوريات الأمنية، والهلال الأحمر، وطوارئ الكهرباء، شاركت في مباشرة الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني.