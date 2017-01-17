عقار منشط يحسن أداء «الذاكرة والإدراك» للمتعافين من «الاكتئاب»

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة طبية حديثة، اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص الذين يتعافون من الاكتئاب قد يستفيدون من عقار “مودافينيل” المنشط، حتى يتفادوا آثار المرض على الذاكرة والتركيز والوظائف الإدراكية.

يذكر أن عقار مودافينيل الشامل يوصف في العادة لاضطرابات مثل النوم القهري، لكن الباحثين في جامعة كمبردج البريطانية وجدوا لدى تجربتهم له، أنه حفز مظاهر تحسن مهمة في الذاكرة، وأحدث معدلات أعلى في الاختبارات لدى مرضى في طور التعافي.

ولفت مظفر كاسر من قسم الطب النفسي، في جامعة كمبردج، إلى أن النتائج واعدة، منبهاً إلى خطورة تهميش تأثيرات الاكتئاب على أداء المخ في الحياة اليومية، حيث يعاني كل المصابين بالاكتئاب تقريباً مشكلات في الانتباه والتركيز والذاكرة، وهي اضطرابات تستمر عادة حتى بعد بدئهم في التعافي من المرض، وفق رويترز.

وأشار كاسر إلى أن “علاج اضطراب الوظائف الإدراكية ضرورة لم تلبَّ في علاج الاكتئاب.. أطباء الأسرة أو الأطباء النفسيون عادة ما يستمعون لشكاوى من عدم التركيز، أو مصاعب في الذاكرة من مرضى الاكتئاب.. وتوضح دراستنا أن مودافينيل قد يكون خياراً ملائماً”.