 يزن 33 كجم.. عرص أكبر طقم ذهب في العالم بـ«رويال مول» الرياض (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

يزن 33 كجم.. عرص أكبر طقم ذهب في العالم بـ«رويال مول» الرياض (صور)

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يزن 33 كجم.. عرص أكبر طقم ذهب في العالم بـ«رويال مول» الرياض (صور)

تواصل – هياء الدكان:

افتتحت شركة طيبة للصياغة والمجوهرات المحدودة ممثلة بالمدير العام التنفيذي عصام عبد العزيز سلطاني الأشرفي، اليوم الثلاثاء، فرعها الرئيس في “الرويال مول” شمال العاصمة الرياض.

وقام بقص شريط الافتتاح كريم العنزي رئيس لجنة الذهب والمجوهرات وعلي صالح باطرفي نائب رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات بحضور نخبة من تجار الذهب والمجوهرات.

وشهد الافتتاح عرض أكبر طقم ذهب في العالم داخل المحل يزن 33 كيلو و333 جرام ذهب عيار 22. وهو متاح للمشاهدة لجميع الزوار وسيستمر عرضه بمشيئة الله لمدة أسبوع تقريباً.

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