 والد المبتعث «الفضيل»: المشتبه به في الاعتداء جندي أمريكي (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

والد المبتعث «الفضيل»: المشتبه به في الاعتداء جندي أمريكي (فيديو)

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تواصل – سعود الخالد:

كشف والد المبتعث المعتدى عليه في الولايات المتحدة الأمريكية “محمد زيد الفضيل”، أن الشخص المشتبه به في الاعتداء على ابنه هو جندي أمريكي كان في العراق وقد أُصيب إصابة بالغة.

وقال والد المبتعث “زيد الفضيل”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، لا أستطيع أن أذكر كل التفاصيل لأن السفارة مازالت تحقق، مضيفاً: “نحن أصحاب حق ونحن لسنا ضد أمريكا، ولسنا ضد الشعب الأمريكي، ولكننا ضد الظلم ومع حقوق أبنائنا”.

من جانبه، قال الكاتب وعضو الشورى السابق حمد القاضي: “لا شك أن هناك عنصرية وكراهية للخليجيين؛ بسبب المادة، وأيضاً اختلاف الدين، لكن أيضاً على المبتعثين الابتعاد عن أماكن الشبهات”.

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