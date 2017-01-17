اليوم.. الذهب يسجل أعلى ارتفاع له منذ شهرين

تواصل ـ وكالات:

سجَّل الذهب اليوم أعلى مستوى له خلال الثمانية أسابيع الماضية، وقفز إلى واحد بالمائة، بعد إقبال المستثمرين عليه؛ تفادياً للمخاطر الناجمة عن حالة الغموض في الأسواق، بعد وجود إشارات بريطانية بانفصال كامل عن الاتحاد الأوروبي اليوم.

وارتفع الذهب 1.1 في المائة إلى 1216.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:54 بتوقيت جرينتش، مقترباً من المستويات المرتفعة التي سجلها في 23 نوفمبر الماضي، وبلغ الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.3 في المائة إلى 1211.80 دولار للأوقية، وانخفض الدولار 0.3 في المائة أمام سلة من العملات.

وتجاوزت الفضة في التعاملات الفورية، حاجز 1.7 في المائة إلى 17.05 دولار للأوقية، لتسجل أعلى مستوى منذ 14 ديسمبر، وصعد البلاتين لأعلى مستوى له في شهرين بواقع 0.9 في المائة إلى 988.49 دولار للأوقية.