لاحترافية الميكانيكية.. مرتادو «الورش العشوائية لأعطال السيارات» بمكة يطالبون بتقنينها

تواصل – عبدالواحد الحميد:

في أحد الأحواش الواسعة التي تبعد أقل من ٣ كم عن الحرم المكي، يجتمع العشرات من الجالية الإفريقية كل صباح، ليستقبلوا زبائنهم من كافة أنحاء مكة، لإصلاح أعطال السيارات بأنواعها مهما يكن نوع الإصلاح، وبعملٍ لا يقل جودة وجهداً عن ورش السيارات الأخرى المقننة.

ما يميزه هذه الورش غير المقننة، السعر المنخفض وسرعة الإنجاز؛ لذلك يتخذها مرتادو السيارات خاصة من مخالفي الأنظمة وجهة؛ لتكلفتها المتدنية وهرباً من أنظمة المرور.

من جهتها رصدت ‘‘تواصل‘‘ آراء بعض مرتادي هذه الورش: الذين برروا ترددهم عليها لعدة أسباب أهمها الجودة، والأمانة، ورخص الأسعار، يقول حسن: ‘‘سعرهم المناسب وعملهم المتقن، جعلني أتعامل معهم منذ أكثر من سنتين، ولم أواجه أبداً تهاوناً في إصلاح سيارتي‘‘.

وأضاف حسن: الجودة متواجدة في كافة الورش، وأدوات العمل المستخدمة عالية الاحترافية باستثناء المعدات الثقيلة التي لا يستطيعون توفيرها؛ لعدم توفر المكان المناسب ولتكلفتها العالية.

وتابع: أتمنى استمرار العمل في هذه الورش وأن يتم تقنين أوضاعها؛ لأن هذه لقمة عيشهم ولا يخفى على أحد صعوبة الحصول على لقمة العيش هذه الأيام.

وأكد أحد الزبائن – رفض ذكر اسمه – أن السعر في هذه الورش مناسب، وتعاونهم اللائق مع الزبائن أكثر ما شدني إليهم، بالإضافة إلى سرعة العمل بعكس ورش أخرى، مضيفاً إذا كنت أستطيع الحصول على ذات الجودة بسعر أقل ما الذي يمنعني؟

وأكد: أن محلات قطع الغيار قريبة من هنا، لا يوجد أي صعوبة في إتمام العمل، ومن تجربتي معهم، أعتقد أن عملهم أفضل من عمل الورش الأخرى، بالإضافة إلى وجود ضمان شهر على أي إصلاح لديهم مهما يكن، وهذا شيء لا نجده في باقي الورش التي تُخلي مسؤوليتها بمجرد خروجك من الورشة.