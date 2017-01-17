 يحوي «حشرات وقوارض».. مداهمة مصنع «معجنات» تديره عمالة مخالفة بالرياض (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

يحوي «حشرات وقوارض».. مداهمة مصنع «معجنات» تديره عمالة مخالفة بالرياض (فيديو)

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تواصل ـ خالد العبدالله:

داهمت وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة وطوارئ صحة البيئة، استراحة في شرق الرياض اتخذتها عمالة وافدة مصنعاً لعمل المعجنات والمواد الغذائية التي تحتوي على “حشرات”.

وألقت الحملة المشتركة القبض على العمالة المخالفة بعد بلاغ من مواطن بوجود حركة غريبة في إحدى الاستراحات المجاورة له، وبعد المداهمة تم ضبط عمالة وبحوزتها معدات ومواد غذائية غير مصرح بها تحتوي على حشرات نتيجة الخلط في حاويات مكشوفة.

وأظهر مقطع فيديو نشره المستشار الإعلامي بالوزارة عبدالرحمن الحسين، في تغريدة على حسابه بتويتر، المواد الغذائية خلال تحضيرها بطرق عشوائية، في براميل بلاستيكية صغيرة، ومعدات صناعية عرضة للقوارض والحشرات، وتغليف المنتج النهائي بأغلفة بلاستيكية سيئة وبدائية.

وأفاد المقطع: أن العمالة كانت تقوم ببيع هذه المنتجات والمخبوزات، للمحلات التجارية الكبيرة والصغيرة من بينها “التموينات”؛ ليتم بيعها بعد ذلك على المواطنين.

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