 مواطن يجوب بدراجته الهوائية 8 دول خلال 80 يوماً | صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يجوب بدراجته الهوائية 8 دول خلال 80 يوماً

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مواطن يجوب بدراجته الهوائية 8 دول خلال 80 يوماً

تواصل – متابعات:

قرَّر المواطن عمر العمير إكمال رحلته التي يجوب خلالها 8 دول في شرق آسيا على متن دراجته الهوائية، خلال 80 يوماً، وذلك بانطلاقه اليوم من محطته الثانية إندونيسيا إلى ماليزيا.

وبدأ الرحالة العمير، “37 عاماً” رحلته في 17 ديسمبر الماضي من مقر قنصلية المملكة في مدينة مومباي بالهند، متجهاً إلى إندونيسيا، التي غادرها الثلاثاء في طريقه إلى ماليزيا، ثمَّ إلى كمبوديا – لاوس – فيتنام – الصين، ليختتم رحلته بزيارة هونج كونج، بحسب “سكاي نيوز”.

ويركب العمير دراجته الهوائية 12 ساعة يومياً، معتمداً على تناول المأكولات الصحية التي تساعده في الحفاظ على لياقته البدنية، مع شرب كميات من المياه لتعويض الطاقة التي يستهلكها أثناء الرحلة.

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