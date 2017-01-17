ثلاثة أشياء تجنّب تسخينها داخل «الميكروويف»

تواصل ـ وكالات:

يوفر الميكروويف على ربة المنزل الوقت في عملية التسخين، لما له من فائدة في سرعة إنجاز عملية تسخين الوجبات، إلا أن جهات صحية حذرت من استخدام الميكروويف لتسخين عدة أشياء ربما تكون سببا في زيادة فرصة الإصابة بالسرطانات.

وفي هذا السياق، حذر موقع «أورجانيك لايف» من تسخين 3 أشياء داخل الميكروويف:

1ـ الأواني البلاستيك

صحيح أن هناك أواني بلاستيك مكتوبا عليها أنها صالحة للتسخين داخل الميكروويف، إلا أن خطورة الأمر تجعلك تتوخى الحذر وتبتعد تماماً عن تسخين أى أدوات مصنوعة من البلاستيك، خاصة أن منظمة الصحة العالمية كشفت عن أنه من تسخين البلاستيك ينتج عنه تحولات كيميائية تعدد من أقوى المسببات للسرطان.

2- الأطباق الورقية أو «الفِل»

هناك أطباق ورقية أو «فِل» مصنوعة بعملية تدوير، وهي من الأدوات المحذور تسخينها داخل الميكروويف، حيث تحتوي على طبقة من الشمع مما يسبب احتراقها داخل الجهاز، ويهدد ذلك بحدوث ماس كهربائي وانفجار الميكروويف.

3- ورق الألومنيوم

وحذر الموقع من إدخال أدوات تناول الطعام المصنوعة من ورق الألومنيوم، أو حتى أي وعاء مُغطى بورق الألومنيوم، وذلك لأنه ربما يُحدث انفجاراً داخل جهاز الميكروويف، كما أن له أضراراً صحية كبيرة لأنها تتسبب في تسرب مواد كيميائية خطيرة للأطعمة.