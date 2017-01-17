أطعمة ومشروبات تفتح باب الإصابة بآلام المفاصل

تواصل – وكالات:

تُعتبر التهابات المفاصل أشد الأمراض إيلاماً للإنسان، خاصة أنها تنتشر في أجزاء كبيرة من الجسم مثل الأرجل والأيدي وفقرات الظهر، ويزداد الأمر في الشتاء بسبب تقلُّص العضلات وانكماشها بفعل برودة الجو.

وتزداد التهابات المفاصل سوءاً إذا لم يتم الانتباه للنظام الغذائي الذي يؤثر على العظام ومفاصله، حيث ذكر موقع livestrong مجموعة أطعمة يجب عليك تجنُّبها، تتمثل في الآتي.

1 – المشروبات الغازية:

تحتوي المشروبات على كميات كبيرة جداً من السكر؛ مما يؤدي إلى إفراز مادة “السيتوكينات” التي تُسبِّب بشكل مباشر في التهابات المفاصل.

2 – الأطعمة المليئة بالدهون:

أثبتت الدراسات أن الذين يتناولون أطعمة تحتوي على دهون عالية كثيراً يعانون آلام المفاصل خاصة “القدمين”؛ كونها تزيد الوزن وتؤثر على حركته الطبيعية؛ وبالتالي حدوث خلل في أداء المفاصل.

3 – الطماطم:

الخضراوات مثل الطماطم، والباذنجان، والبطاطس، والتي تحتوي على نسبة عالية من مادة “السولانين” تؤدي إلى تآكل الكالسيوم في الجسم؛ مما يساهم في حدوث التهابات قوية؛ مما جعل الأطباء ينصحون بالابتعاد عن هذه الخضراوات لمدة شهر كامل في حالة الإصابة بالتهابات المفاصل.