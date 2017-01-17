«LG» تعلن عن أحدث هواتفها الذكية «LG X300»

تواصل ـ وكالات:

أعلنت شركة LG اليوم، عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف الذكية «LGX300»، الذي ينافس في سوق الهواتف المتوسطة قريباً بسعر يبدأ من 220 دولارتقريباً.

ويأتي هاتف LG X300 الجديد مع شاشة LCD مميزة بحجم 5 أنش، مع دقة وضوح 720 بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج سناب دراجون 425، في وحدة معالج رباعي الأنوية بسرعة 1.4 جيجا هيرتز.

ويتميز هاتف «LG X300 » بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، إلى جانب ذاكرة داخلية سعة 16 جيجا بايت، ويدعم الهاتف توسيع الذاكرة عن طريق بطاقة «microSD» خارجية، في مواصفات الكاميرة تقدم LG في كاميرة هاتف «LG X300» الخلفية مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي الأمامية مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات «4G LTE»، و«Wi-Fi b/g/n»، إلى جانب دعم تقنية البلوتوث «4.2»، و «NFC» ، كما يأتي بمنفذ مايكرو «USB 2.0».