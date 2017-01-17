دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بدفع جزء من فاتورة المياه

تواصل – الرياض:

وقَّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك، مع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بمقر وزارة العمل في الرياض؛ لبناء استراتيجية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وتشمل الاتفاقية تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم المستفيدين عبر دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً، وحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصَّص لبرنامج دعم المياه، وإجراءات صرف مبلغ الدعم بعد اعتماده بالميزانية، على أن يصرف بشكل نقدي لدعم فواتير المياه.

وتضمَّنت الاتفاقية تشكيل فريق عمل من الجهتين لمراجعة آليات برنامج دعم المستفيدين، والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات المستفيدين، وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية، بحسب “الإخبارية”.

ونصَّت الاتفاقية على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتأسيس معاهد تدريبية متخصِّصة، وتوفير مقر مناسب لها، والمساهمة في توطين عالٍ لوظائف قطاع الاستزراع السمكي، والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية، التي يتوقع أن تخلق عدداً كبيراً جداً من الوظائف.