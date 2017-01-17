«التنمية الاجتماعية»: القبض على مُعنف الطفل اليتيم بتبوك (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن وحدة الحماية باشرت واقعة تعرّض يتيم إلى التعنيف، الجمعة الماضية، من زوج والدته الذي يسكن معه في حي الخالدية بتبوك.

وأضاف أباالخيل عبر حسابه على “تويتر”: “تم القبض على المعنف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وسيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه وفقاً للائحة حماية الطفل”.

وتقدّمت الأم بشكوى إلى مركز الشرطة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، مما جعل زوجها يأخذ جميع الجوالات لمنع وصول صور التعنيف إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.