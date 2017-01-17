زيادة حصة حجاج إندونيسيا تقلص فترة الانتظار 3 سنوات

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قالت صحيفة “ذا جاكرتا بوست” الإندونيسية: إن وزارة الشؤون الدينية تتوقع أن تقلص الحصة الإضافية التي حصلت عليها إندونيسيا من قبل المملكة وقت انتظار الأشخاص على قائمة الحج الإندونيسية نحو 3 سنوات.

ونقلت عن “عبدالجميل” المدير العام لإدارة الحج بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية أن الحصة الإضافية التي حصلت عليها بلاده من المرجح أن تؤثر إيجاباً على قائمة انتظار الحج في بلاده.

وأضاف أن المرء إذا كان في الماضي عليه أن ينتظر نحو 17 عاماً في المتوسط لأداء الفريضة، فإنه ربما يحتاج الآن للانتظار 14 عاماً فقط.

وذكرت الصحيفة: أن إندونيسيا ربما تكون واحدة من أكثر البلدان التي لديها أطول قائمة انتظار للحجاج؛ نظراً لتعداد سكانها كأكبر دولة في العالم ذات أغلبية مسلمة، وفي بعض أقاليمها يحتاج المرء الانتظار 39 عاماً حتى أداء الفريضة.

وتحدثت عن أن حصة إندونيسيا عادت مجدداً العام الجاري لطبيعتها والتي تسمح بأداء 211 ألف حاج إندونيسي سنوياً للفريضة، كما منحت المملكة جاكرتا 10 آلاف فرصة إضافية ليرتفع العدد إلى 221 ألف حاج.

وأكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي “لقمان حكيم صفي الدين” على أن الحصة الإضافية أُعطيت فقط لإندونيسيا؛ لأن المملكة تعتبر أنها دولة ذات طابع خاص.

واقترح نواب البرلمان نسبة 10% من الحصة الكلية لصالح كبار السن من 60 عاماً إلى ما هو أكبر من ذلك، حيث يوجد 53 ألف منهم على قائمة الانتظار، وإعطاء 10% من الحصة لهم يعني أن نحو 20 ألفاً منهم يمكن أن يتوجهوا للحج.