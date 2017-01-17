«الغذاء والدواء» تنفي علاقة «زيت النخيل» بمرض السرطان

تواصل – سعود الخالد:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها راجعت التقارير الصادرة من المنظمة الأوروبية “EFSA”، للتأكد من مدى خطورة استخدام الزيوت النباتية خصوصاً زيت النخيل في الأغذية.

وجاء تأكيد الهيئة بعد ادعاءات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بإيقاف استخدامها، لأنها قد تكون سبباً للإصابة بمرض السرطان.

وأضافت الهيئة في بيان لها: “تبين للهيئة عدم وجود تقارير توصي بإيقاف استخدام زيت النخيل حالياً في المنتجات الغذائية”، وشددت على أنها ستتابع كل ما يختص بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للتأكد من سلامتها.

وقالت الهيئة: “وفي حال وجود أي استفسارات يمكن للمستهلكين التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الغذاء والدواء على الرقم (19999).