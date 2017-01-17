 الرس.. 358 ألف ريال من «حياة» لـ38 شاباً مُقبلين على الزواج | صحيفة تواصل الالكترونية

الرس.. 358 ألف ريال من «حياة» لـ38 شاباً مُقبلين على الزواج

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الرس.. 358 ألف ريال من «حياة» لـ38 شاباً مُقبلين على الزواج

تواصل ـ راضي الزويد:

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية “حياة” في محافظة الرس الدكتور سلطان الجربوع: أن الجمعية قدَّمت دفعة مساعدات مالية وعينية للمقبلين على الزواج.

وقال الجربوع: إنَّ المساعدات شملت 47 شاباً بإجمالي 442 ألف ريال، حيث تمَّ تقديم مساعدات مالية لـ 38 شاباً بإجمالي 358 ألف ريال.

وأضاف الجربوع: أنه تم تقديم إعانات عينية عبارة عن أجهزة منزلية لـ6 شبان بإجمالي 24 ألف ريال، كما تمَّ تقديم قروض حسنة لـ3 شبان من المقبلين على الزواج بمبلغ 60 ألف ريال.

وبارك الجربوع للمستفيدين هذه الدفعة، متمنياً لهم حياةً زوجية سعيدة، وشكر الداعمين والمساهمين من مؤسسات ورجال أعمال.

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