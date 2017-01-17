رئيس «أرامكو»: طرح أسهم الشركة في نيويورك بغض النظر عن «جاستا»

تواصل – الرياض:

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر، أن بورصة نيويورك لا تزال ضمن الأسواق التي تدرس “أرامكو” طرح الأسهم فيها رُغم صدور قانون “جاستا”.

وقال الناصر في مقابلة مع قناة “العربية”، على هامش منتدى “دافوس”: مستمرون في اتجاه طرح أرامكو في النصف الثاني من 2018، وليس الربع الأول، إضافةً إلى استمرار مراجعة الأسواق، ومن بينها بورصة نيويورك، مؤكداً جدية “أرامكو” في النظر إلى جميع الأسواق، بما فيها لندن، وطوكيو، ونيويورك، بغض النظر عن “جاستا”.

وبيَّن الناصر: أن الطرح الأساسي يكون في السوق السعودية أما الإدراج يكون مزدوجاً أو ثلاثياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنَّ طرح أسهم “أرامكو” في بورصة لندن سيكون بحدود 5%، والذي يُعد أكبر 4 مرات من طرح “علي بابا”.

وأوضح الناصر أن بيانات “أرامكو” المدققة، والدراسات عن الشركة تُعرض سنوياً على وزارة الطاقة، وليس السوق؛ لكونها شركة غير مدرجة في المملكة، أو أية أسواق أخرى، فيما قال: إنَّ الأرقام جاري العمل عليها، وستكون متوفِّرة للمساهمين.

وبشأن الضرائب التي تدفعها “أرامكو” للحكومة وحقوق الامتياز قال الناصر: “الدراسة تشمل الضرائب، وجاري العمل على تقييمها، وقريباً ستنتهي الدراسات التي تُحدَّد الضرائب على أساسها”، وعن إمكانية خفضها قال الناصر: “إن شاء الله”، حيث تدفع “أرامكو” للحكومة ضرائب تبلغ نسبتها 85%، ورسوم امتياز 20%.