«ستريت جورنال»: تصريحات «الفالح» الإيجابية ساهمت في رفع أسعار النفط

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قالت صحيفة ‘‘وول ستريت جورنال‘‘ الأمريكية: ‘‘إن أسعار النفط ارتفعت اليوم بعد تصريحات إيجابية بشأن التوازن بين العرض والطلب، من قبل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح‘‘.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عقود تسليم مارس لمؤشر النفط الخام العالمي، ارتفعت بنسبة 1.16% ليصل إلى 56.51 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر النفط الأمريكي بنسبة 1.2% تسليم فبراير ليصل إلى 52.98 دولار للبرميل حتى كتابة التقرير.

كان الفالح تحدث اليوم الثلاثاء، عن أن إنتاج النفط الأمريكي سيستغرق وقتا لاستعادة الأرض المفقودة، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط جراء خفض منظمة ‘‘أوبك‘‘ لإنتاجها، قد يصب في صالح منافسي المنظمة في أمريكا الشمالية.

جاءت تصريحات الفالح، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.