 «كفاءة» يكشف أسباب خفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي | صحيفة تواصل الالكترونية

«كفاءة» يكشف أسباب خفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

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«كفاءة» يكشف أسباب خفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

تواصل – الرياض:

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ‘‘كفاءة‘‘، أن نجاحه في الحد من الاستهلاك العالي للطاقة في القطاع الصناعي، يرجع إلى اتخاذه عدة تدابير مهمة ومنها: تحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في المملكة، وحصر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما تم تطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الثلاث، وكذلك إلزام المصانع بتحقيق أهداف لرفع كفاءة استهلاك المصانع القائمة بنهاية عام 2019 م، والجديدة حين تأسيسها.

وأضاف البرنامج، أن الحد من الاستهلاك العالي للطاقة في القطاع الصناعي، جاء بشكل متدرج خلال الخمس سنوات الماضية خلال الفترة من 2011م – 2015م، حيث انخفضت كثافة استهلاك صناعة الإسمنت من الطاقة بنسبة 3%، فيما شهدت كثافة استهلاك الطاقة في الصناعات البتروكيماوية انخفاضاً بنحو 2% بحسب ‘‘الاخبارية‘‘ .

وقالت إحصائيات البرنامج: ‘‘على الرغم من خفض استهلاك الطاقة في صناعة الإسمنت، إلا أنها سجلت نمواً في الإنتاج يُقدر بنحو 26%، فيما ارتفعت إنتاج الصناعات البتروكيماوية بنحو 6%‘‘.

وأوضحت الاحصاءات، أن استهلاك القطاع الصناعي يزيد عن 40 % من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية، مبينةً أن إجمالي إستهلاك صناعات البتروكيماويات – الإسمنت – الحديد بلغ ما يقارب 85 %.

 

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