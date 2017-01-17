 بيشة.. أب وابنه يؤديان الامتحانات في قاعة اختبار واحدة | صحيفة تواصل الالكترونية

بيشة.. أب وابنه يؤديان الامتحانات في قاعة اختبار واحدة

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بيشة.. أب وابنه يؤديان الامتحانات في قاعة اختبار واحدة

تواصل – متابعات:

في واقعة طريفة جمعت اختبارات الفصل الدراسي الأول بثانوية كعب بن زهير بمركز صمخ جنوب محافظة بيشة، بين أب يبلغ من العمر (45 عاماً) وابنه في قاعة اختبار واحدة.

وقال الأب ناصر راشد القربي: “إنه التحق بالتعليم في سن متأخرة؛ لأن ظروفه في صغره لم تسعفه لإكمال دراسته، وواصل تعليمه حتى بلغ الصف الثاني من المرحلة الثانوية تخصص علمي،” بحسب “عكاظ”.

وأشار “القربي” إلى أن ابنه “سالم” يساعده في المذاكرة، مؤكداً أنهما يتنافسان معاً لحصد درجات النجاح وإكمال مسيرة التعليم معاً، فيما عبر الابن عن افتخاره بوالده الذي يضرب مثالاً رائعاً في إصراره على إكمال دراسته.

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