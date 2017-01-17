صحيفة سورية تكشف نوايا «بشار الأسد» الحقيقية بمؤتمر «أستانا»

تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة موالية لنظام بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، عن النوايا الحقيقة لوفد النظام السوري في مؤتمر “أستانا”، حيث يهدف المؤتمر إلى تثبيت الهدنة الهشة في سوريا بعكس نوايا النظام السوري.

وقالت صحيفة “الوطن” على موقعها الإلكتروني: “لا يتوهم أحد أن دمشق ذاهبة إلى أستانا للبحث في وقف للعمليات القتالية، كما يريد البعض أن يروج، أو لتثبيت ما سمي بوقف لإطلاق النار”.

وأضافت الصحيفة أن “دمشق ذاهبة في إطار رؤيتها لحل سياسي شامل للحرب على سوريا، ولإعادة فرض هيمنة وسيادة الدولة على كامل الأراضي السورية”.

يشار إلى أن نظام بشار الأسد، اختار سفيره في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، لترؤس وفده إلى محادثات “أستانا”، في الوقت الذي سيرأس القيادي في “جيش الإسلام” محمد علوش وفد ممثلي الفصائل المعارضة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أكد أن بلاده تهيئ لمؤتمر “أستانا” مع تركيا وإيران والنظام السوري وفصائل المعارضة التي وافقت على المشاركة، لتثبيت الهدنة في سوريا، وصياغة دستور جديد للمرحلة الانتقالية.