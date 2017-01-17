غداً.. افتتاح خمسة مشاريع صحية بتكلفة 172 مليون ريال في «القصيم»

تواصل – القصيم:

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، غداً الأربعاء، خمسة مشاريع صحية، تتجاوز تكلفتها الإجمالية 172 مليون ريال.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، سيفتتح سمو أمير منطقة القصيم مشروع العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 49.181.126 ريالاً، والذي يتكون من ٢٧سريراً وسيسهم في تخفيف العبء على العناية المركزة بمستشفيات المنطقة، كما سيفتتح سموه الكريم قسم العمليات الجراحية بالمستشفى، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية (29.632.341) ريالاً.

وأضاف الخمعلي أنه سيتم تدشين توسعة الحضانة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية (79.618.197) ريالاً، كما سيتم افتتاح مستشفى الشفاء بمحافظة عنيزة الذي يُعد صرحاً طبياً متميزا، بعد أن تكفلت مؤسسة محمد وعبدالله أبناء إبراهيم السبيعي الخيرية ببناء المستشفى، أجزل الله لهم الأجر والمثوبة بتكلفة 41.500.000 ريال.