 القصيم.. مخالفة تغلق مجمعاً خاصاً لـ«طب الأسنان» ببريدة | صحيفة تواصل الالكترونية

القصيم.. مخالفة تغلق مجمعاً خاصاً لـ«طب الأسنان» ببريدة

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القصيم.. مخالفة تغلق مجمعاً خاصاً لـ«طب الأسنان» ببريدة

تواصل – خالد العبدالله:

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة شؤون القطاع الطبي الخاص، أمس الاثنين، مجمعاً لطب الأسنان بمدينة بريدة، وذلك بعد أن رصدت اللجان المعنية، مخالفة استوجبت الإغلاق وفقاً للأنظمة والتعليمات بهذا الشأن.

وأوضح مدير إدارة شؤون القطاع الطبي الخاص بصحة القصيم صالح السعيد، أن اللجان ذات العلاقة بالمنشآت الصحية الخاصة، رصدت تشغيل مجمعاً لطب الأسنان ببريدة دون استكمال باقي الإجراءات، حيث تم تشغيل المجمع وممارسة العمل بالعيادات قبل الحصول على الترخيص النهائي.

ودعا السعيد، المنشآت الطبية الخاصة إلى الالتزام بالاشتراطات المطلوبة لتشغيل المنشآت الصحية الخاصة، مؤكداً أن هناك جولات ميدانية للجان بأوقات متفاوتة وبدون مواعيد محددة، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومراجعة جميع الاشتراطات المطلوبة، ويتم تطبيق العقوبات على المخالفات التي تم رصدها وفقاً للأنظمة والتعليمات.

 

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