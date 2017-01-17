 «السعودية للمهندسين» تنشي شعبة لـ«المرور والنقل» للحد من الحوادث | صحيفة تواصل الالكترونية

«السعودية للمهندسين» تنشي شعبة لـ«المرور والنقل» للحد من الحوادث

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«السعودية للمهندسين» تنشي شعبة لـ«المرور والنقل» للحد من الحوادث

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عن إنشاء شعبة المرور والنقل، للحد من انتشار الحوادث المرورية، وتنظيم الحركة العامة للسيارات والمشاة والنقل العام.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، جميل البقعاوي: ‘‘إن عدداً من المهندسين المهتمين بالمجال يسعون إلى تقديم حلول ودراسات علمية وعملية تخص هندسة النقل، لتجنب كثير من الأخطاء سواء في تصميم أو إنشاء الطرقات، التي كانت سبباً في الحوادث المرورية‘‘.

وأضاف البقعاوي، أن الهدف من إنشاء شعبة لهندسة النقل والمرور يأتي من باب استشعار الهيئة لأهمية تثقيف المجتمع حول هندسة النقل والمرور، التي تعد من أهم أسباب الحد من انتشار الحوادث المرورية، وتنظيم الحركة العامة للسيارات والمشاة والنقل العام، بحسب ‘‘مكة‘‘.

وأشار، إلى أن الشعبة، ستركز في عملها على جميع مناطق المملكة بشكل عام، وعلى المناطق الرئيسة بشكل خاص، وذلك بسبب الكثافة التي تشهدها هذه المناطق، سواء على مستوى الحركة المرورية، أو على مستوى عدد سكانها.

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