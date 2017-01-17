تحذير من مستحضر مغشوش لعلاج «الضعف الجنسي» يروج له باعة جائلون

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من مستحضر يُسوّقه باعة متجولون ومواقع إلكترونية على أنه “طبيعي من خلاصة سمك القرش وفعّال في علاج مشاكل الضعف الجنسي”.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: إن “المستحضر مغشوش بمادتين دوائيتين، إحداهما لا تستخدم إلا بوصفة طبية”، موضحةً أن مفتشيها رصدوا مستحضر (SHARK EXTRACT Tablet)، الذي اتضح أنه غير مسجل، ويحمل ادعاءات مضللة.

وأضافت: “أن المستحضر جرى غشه بمواد دوائية، ويسوق من قِبل باعة متجولين ومواقع على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على أنه مستحضر طبيعي مكون من خلاصة سمك القرش وخالٍ من المواد الدوائية وفعّال لمعالجة الضعف الجنسي”.

وأكدت الهيئة أن التحاليل أظهرت غش المستحضر بمادة “SILDENAFIL” الدوائية التي لا تستخدم إلا بموجب وصفة طبية، وتحت إشراف طبي، خصوصاً لمرضى القلب والضغط وكبار السن، إضافة إلى غش المستحضر بمادة “PARACETAMOL” الدوائية التي تستخدم خافضةً للحرارة ومسكنةً للألم.

وأوصت “الهيئة” المستهلكين بتجنب استخدام هذا المستحضر، والتخلص مما لديهم من عينات، مشددة على أنها لم تأذن بفسح هذا المستحضر، وتتخذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع دخوله إلى المملكة.