مصر.. ضبط جامعي انتحل صفة جاره لأداء امتحان الابتدائية بدلاً منه

تواصل – وكالات:

كشفت شرطة محافظة الدقهلية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن انتحال طالب بكلية التربية جامعة المنصورة شخصية جاره لأداء امتحان الشهادة الابتدائية منازل بدلاً منه.

وقالت شرطة الدقهلية في بيانٍ لها: ‘‘إنه أثناء قيام المشرفة على امتحانات اللغة العربية للصف السادس الابتدائي (منازل) بمباشرة عملها والمرور على لجان الامتحان، اكتشفت قيام طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية جامعة المنصورة (23 سنة)، بانتحال صفة طالب (16 سنة) بالمدرسة، وأداء الامتحان بدلاً منه، بحسب ‘‘اليوم السابع‘‘.

وأضافت الشرطة، أنه بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لارتباطه بعلاقة الجيرة والصداقة بالطالب المذكور، وبسؤال الطالب المذكور أيد ذات المضمون، وتم إخطار الإدارة التعليمية لاتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة”.