خلال أسبوعين.. علاج مغص «الرُضع» بوخز الإبر

تواصل ـ وكالات:

قام باحثون سويديون بدراسة حديثة توصلت إلى أن الرضع الذين يعانون من المغص ممن تلقوا علاجاً بالوخز بالإبر لمدة أسبوعين، أصبحت فترات بكائهم أقصر وقلت احتمالات إصابتهم بالمغص مقارنة بالرضع الذين يتلقون الرعاية العادية.

وقالت الدكتورة كايسا لاندجرين كبيرة الباحثين في هذه الدراسة بجامعة لوند لرويترز: “ليس هناك علاج طبي آمن مؤثر لكن من الممكن تجربة مكمل غذائي يحتوي على بكتيريا لاكتوباسيلس روتري المفيدة للأمعاء.”

وأضافت أنه ربما يتعين على آباء وأمهات الرضع الذين يبكون لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم، التفكير في استبعاد حليب الأبقار من غذائهم، مشيرة “أما بالنسبة للرضع الذين يظلون يعانون من المغص فالعلاج بالحد الأدنى من الوخز بالإبر يبدو آمناً وفعالاً”.

وقالت لاندجرين والباحثة إنجر هالستروم في دورية (أكيوبانكتشر إن ميدسن) إن ما يتراوح بين عشرة و20 بالمئة من الأسر لديها رضع يبكون بحرقة، وأكمل 147 رضيعاً تجربة العلاج بالإبر التي استمرت أسبوعين، حيث أكدت الدراسة أن الرضع الذين تلقوا العلاج بالوخز قلت فترات بكائهم مقارنة بمن تلقوا العلاج العادي.