 اليمن.. 3 وفيات بقذيفة حوثية استهدفت حافلة نقل جماعي (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. 3 وفيات بقذيفة حوثية استهدفت حافلة نقل جماعي (فيديو)

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تواصل – وكالات:

توفي ثلاثة أشخاص، بينهم مصري وطفل، وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر استهداف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح المتمركزة في العرفاف وجبل التهامي حافلة ركاب تابعة للنقل الجماعي في طريقها إلى عدن اليمنية.

وقالت وسائل إعلام يمنية: “إن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها بشكل مباشر على الحافلة أثناء مرورها من المنطقة، وتوقفها في إحدى النقاط التابعة للجيش الوطني بقذيفة مدفعية، استهدفتها بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من ركاب الحافلة وإصابة ٣ آخرين بينهم طفل وترويع الأطفال والنساء”.

هذا، وتواصل المليشيات الانقلابية استهدافها الممنهج للمدنيين في جبهة مريس، حيث ارتفع عدد ضحايا قنص المليشيات من المدنيين إلى ٢٠ قتيلاً و٤٢ جريحاً بينهم أطفال ونساء منذ بدء المواجهات بالجبهة.

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