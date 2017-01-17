«القصاص» من مواطن قتل آخر إثر خلاف بينهما في «عرعر»

تواصل ـ واس:

نفَّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصاً بحق “مواطن” قتل آخر بإطلاق النار عليه في عرعر، إثر خلاف بينهما.

وأصدرت وزارة الداخلة بياناً بتنفيذ الحكم جاء فيه: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، أقدم ممدوح بن سعيد بن فرحان العنزي – سعودي الجنسية – على قتل / جازي بن الهليم بن صياح العنزي – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما”.

وأضاف البيان: “بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

وتابع “تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ممدوح بن سعيد بن فرحان العنزي اليوم 19 / 4 / 1438هـ في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية”.

وختم البيان بالقول: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل”.