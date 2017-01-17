إزالة «400» لوحة إعلانية مخالفة وسط الرياض (صور)

تواصل ـ خالد العبدالله:

نفّذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء الفرعية حملة إزالة للوحات الإعلانية المخالفة، شملت عدد 400 لوحة إعلانية متفاوتة الأحجام والمقاسات، وشملت الحملة الأحياء التابعة لنطاقها وسط مدينة الرياض.

وقال رئيس بلدية البطحاء فهد بن محمد الحمود، إن البلدية مستمرة في متابعة تلك التجاوزات التي تخالف التعليمات المنصوص عليها ضمن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وسوف يتم معاقبة المخالفين حسب ما نصت عليه التعليمات الصادرة.

وأوضح الحمود، أن الحملة نُفذت من قبل قسم الرقابة العامة بالبلدية وشملت عدد من الأحياء في وسط المدينة ونتج عنها إزالة عدد 400 لوحة مخالفة متفاوتة الأحجام والمقاسات وضعت بطرق عشوائية تشوه المظهر العام للمدينة، وتُعرِّض مستخدمي الطريق للمخاطر كونها غير مستوفية للاشتراطات الفنية واللوائح التنظيمية للوحات.

وتأتي الحملة بهدف تنظيف تلك الأماكن مما يحدث بها من تشويه للجانب الجمالي في المدينة، فضلاً عن مخاطرها على سلامة مستخدمي الطرقات بالمخالفة للأنظمة والتعليمات المتبعة، وبذل المزيد من الجهود وتكثيف الحملات الرقابية لتحقيق أفضل الخدمات البلدية والمحافظة على سلامة وراحة السكان ومرتادي الطرقات.

وأشاد رئيس البلدية بالدور البارز للمواطن والمقيم في التعاون والإبلاغ عما يلاحظ من تجاوزات غير نظامية حيث تولي البلدية ما يرد لها من بلاغات جل اهتمامها وتستقبل البلاغات على هواتف البلدية رقم (4486663) (4486664) أو من خلال هاتف طوارئ الأمانة رقم 940.