انخفاض أسعار النفط مع نمو الإنتاج الأمريكي

تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تخمة المعروض بسبب زيادة الإنتاج‏ في الولايات المتحدة وشكوك بشأن التزام أوبك وغيرها من المنتجين بتخفيضات الإنتاج‏ في مسعى لتحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار.

ووفقاً لرويترز، بلغ سعر خام برنت في التعاملات الآجلة 55.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش بانخفاض 31 سنتاً عن آخر مستوى إغلاق، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 52.30 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء استراتيجية السوق في “سي.ام.سي” ماركتس في سيدني “تركز الأسواق الآسيوية على تنامي الإنتاج‏ في الولايات المتحدة الذي ارتفع إلى تسعة ملايين برميل تقريباً -ارتفاعاً من 8.5 مليون برميل في يونيو ومقترباً من مستويات الإنتاج‏ في 2014”.

وأضاف أن البيانات الأمريكية تؤجج المخاوف من استمرار تخمة المعروض، وتابع: “التخمة المحتملة تبين أن الوقت غير مناسب لشراء النفط.