أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

تواصل ـ الرياض:

تُقام، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 19 ربيع الآخر 1438 هـ، محاضرات دينية، وأنشطة دعوية، ودروس علمية، في بعض مناطق المملكة.

“قصة موسى عليه السلام” محاضرة «البريك» بالرياض

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة أسبوعية بعنوان فوائد من سورة البقرة 2 “قصة موسى عليه السلام”، يقدمها الدكتور سعد بن عبدالله البريك، وذلك بعد صلاة المغرب بمجمع البواردي الخيري في حي العزيزية بالرياض، وتأتي المحاضرة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعية التي ينظمها المركز خلال العام.

“نبي الله آدم”.. درس لـ«العسيري» في جدة

يقيم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بشرق جدة، الدرس الشهري بعنوان في كتاب قصص الأنبياء، “نبي الله آدم” يقدمه الشيخ منتصر عيسى عسيري، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع علي بن أبي طالب في حي المنتزهات كيلو 11.

“وقفات إيمانية”.. محاضرة في جدة

يُقيم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة مساء اليوم، محاضرة بعنوان “وقفات إيمانية”، يُقدّمها محمد بن سند الزهراني، وذلك بجامع أبو عبيدة عامر بن الجراح في حي الروابي، وتأتي المحاضرة التي تقام عقب صلاة العشاء، ضمن جهود المركز لهذا العام.

محاضرة في جدة بعنوان “الأصحاب في القرآن”

ينظم جامع خديجة العطار بمحافظة جدة مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان “الأصحاب في القرآن”، تقدمها الأستاذة وداد البوق، وذلك بعد صلاة العشاء بمقر الجامع في شارع الستين بعد ميدان الجواد الأبيض، خلف مدرسة سلطان بن سلمان.

الطائف.. محاضرة بعنوان “أعظم قدوة محمد صلى الله عليه وسلم”

تتواصل، مساء اليوم، سلسلة المحاضرات التوعوية التي يقيمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية بعنوان: “أعظم قدوة محمد صلى الله عليه وسلم” في أسبوعها الثالث، بمحاضرة علمية لمدير مركز الدعوة والإرشاد بالطائف حمد بن مرزوق الحارثي، وذلك بجامع تركي الدهاس بحي سلطانة، وتندرج المحاضرات ضمن نشاط المركز الثقافي والمنبري لهذا العام.