الاحتلال الصهيوني يُفرج عن شيخ المسجد الأقصى ويمنعه من ملاقاة مستقبليه

تواصل ـ وكالات:

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني عن شيخ المسجد الأقصى رائد صلاح، صباح اليوم، من سجن نفحة الصحراوي الذي أمضي فيه 9 أشهر.

وقال محامي الشيخ رائد صلاح خالد زبارقة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: إن “مصلحة السجون الصهيونية أبلغتنا بالإفراج عن الشيخ رائد منذ الساعة السادسة صباحاً، بعد ساعتين من الإفراج عنه – ولم نستلم الشيخ، وما زال مكان وجوده مجهولاً‎”، إلا أن نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال الخطيب، قال إن “شرطة الاحتلال أنزلت الشيخ رائد في محطة باصات، بدل من أن يتم إطلاق سراحه من مكان سجنه في نفحة، حيث ذهبت الوفود ولجنة الحريات لاستقباله، وتبين أنه غير موجود هناك، وأضاف “انتقلنا إلى بئر السبع، وتبين أنه غير موجود هناك”.

وتابع الخطيب: “مصلحة السجون أكدت أنه أطلق سراحه منذ الساعة 6:30، وفي الساعة 9:15 تبين لنا أن الشرطة قد أنزلت الشيخ رائد في محطة باصات الكاسبيناه قرب كريات ملاخي وتركته وحده، ومن هناك استقل حافلة “ايجد” باتجاه تل أبيب، وهذا آخر ما نعلمه”.

وأضاف: “هذا تصرف عنصري وغير مسؤول، نحمل الحكومة الصهيونية أي اعتداء يقع على الشيخ رائد صلاح باعتبار أن النقطة الموجود فيها منطقة يهودية، وهو شخصية معروفة، ويمكن أن يعتدي عليه العنصريون اليهود”.