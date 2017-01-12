66 مقراً للإشراف الصحي على الاختبارات في الرياض

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامجها السنوي، «امتحان بصحة وأمان»، للإشراف الصحي على لجان الاختبارات وذلك للفصل الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع: إن البرنامج «يأتي حرصاً على تعزيز البيئة الصحية المدرسية الحسية والنفسية للطلاب والطالبات، أثناء انعقاد الاختبارات، من خلال التدخل الصحي السريع والمبكر في الحالات الطارئة، وتقليل الشحن النفسي الزائد لدى الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن البرنامج يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لتأديتهم اختباراتهم بنجاح.

وبيَّن الدكتور المانع أنه تم تحديد 40 مقراً للإشراف الصحي لمدارس البنين و26 مقراً لمدارس البنات، موزعة على أحياء من مدينة الرياض، مطالباً جميع المدارس بالتواصل مع المشرفين الصحيين وطلب الاستشارة الطبية أو التدخل عند الحاجة.