موجز الصباح| الإفراج عن معنف الطفلة «دارين» بكفالة.. وقرود تقتحم مدرسة بأحد رفيدة

تواصل – الرياض:

مكة.. إعادة 180 ألف ريال لـ«مُسن» بعد تعرضه للاحتيال من مقاول

أعادت المحكمة العامة في مكة المكرمة، 180 ألف ريال إلى مسن، استولى عليها مقاولاً بالنصب والاحتيال، مستغلاً عدم معرفة المسن بالقراءة والكتابة وتوقيعه على “كمبيالة” باعتبارها إجراءات ضمن عقد اتفاق إنشاء مصعد لفلة سكنية.

خطأ على القناة الأولى يُثير سخرية المغردين

أثار خطأ وقع فيه معدو نشرة الأخبار في القناة السعودية الأولى، جدلاً واسعاً وسخرية وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة القناة التي وصفوها بـ”المتردية”، مما دعاهم للمطالبة بتطويرها.

البحرين.. السجن 15 عاماً لمتهمين حاولوا تهريب متفجرات عبر جسر الملك فهد

قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بتخفيض الحكم الصادر على 4 مستأنفين من أصل 5 أدينوا باستيراد وحيازة مفرقعات حاولوا تهريبها في باص سياحي قادم من العراق، إلى السجن 15 عاماً بدلا من المؤبد، وأيدت مصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط حقيبة تحتوي على مواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة بباص سياحي قادم من العراق بتاريخ 15/‏03/‏2015م من قبل جمارك جسر الملك فهد.

الإفراج عن معنف الطفلة «دارين» بكفالة

أفرجت هيئة التحقيق والادعاء العام عن معنف طفلته “دارين” بالكفالة الحضورية، بعد حجزه بضعة أيام على ذمة التحقيق، على أن يستدعى حين انتهاء التحقيقات.

الجمارك: «التدقيق بعد الفسح» مبادرة للقضاء على المتلاعبين بالفواتير

كشف المتحدث الرسمي باسم المصلحة العامة للجمارك عيسى العيسى؛ عن اعتزام الجمارك تطبيق مبادرة جديدة تحد من التلاعب في فواتير الاستيراد.

وأوضح العيسى أن المبادرة عبارة عن التدقيق اللاحق بعد الفسح، وذلك بتدقيق السجلات المحاسبية في مقار شركات ومؤسسات الاستيراد، وبهذه الطريقة يمكن اكتشاف أي تلاعب قد يتم.

ربط تأمين المركبات بسجل الحوادث يدخل حيّز التنفيذ

دخل قرار ربط تعرفة التأمين على المركبات بسجلات الحوادث للمستفيدين حيز التنفيذ، بعد مرور عام من دراسة شرعيته وقانونيته.

قرود تقتحم مدرسة في ثاني أيام الاختبارات بأحد رفيدة

هاجمت قرود سائبة مجمعاً تعليمياً لطالبات المتوسطة والثانوية في محافظة أحد رفيدة، في ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول أمس (الاثنين)، مما أربك سير الاختبارات.

«الشؤون الإسلامية» توقف العقود المباشرة لصيانة وتشغيل المساجد

كشف نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، عن إيقاف الوزارة كافة عقود صيانة وتشغيل المساجد في المملكة، التي تمت من خلال التكليف المباشر، لعدم ارتباطها بنظام إجراءات المشتريات الحكومية، حيث كانت موجودة سابقا في الوزارة وفي عدد من الأجهزة الحكومية الأخرى – وفقاً لـ”الوطن”-.