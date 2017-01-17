ميزة جديدة بـ«تويتر» تتيح نشر تغريدة حول تحديث صورة الملف الشخصي

تواصل – وكالات:

أتاحت شركة ‘‘تويتر‘‘ اليوم الثلاثاء، ميزة جديدة إلى منصاتها، تهدف إلى زيادة كمية المحتوى المرئي في الجدول الزمني للمستخدمين وتشجعهم على القيام بالمزيد من التغريدات والردود والتفاعل.

وتحث الميزة الجديدة المستخدمين الذين قاموا بتحديث صورة ملفهم الشخصي على نشر تغريدة تتضمن بشكل تلقائي ‘‘وسم‘‘ هاشتاج حول التغيير الذي قاموا به.

وتعمل المنصة على توفير تغريدة معدة سلفاً تتضمن هاشتاج #NewProfilePic للمستخدمين من أجل نشرها عبر حسابهم الشخصي لتنبيه جميع متابعينهم حول التغيير الحاصل في صورة ملفهم الشخصي.

وأكد متحدث باسم تويتر، على إضافة المنصة للميزة الجديدة وتوافرها حالياً، قائلاً: إن المنصة سوف تحث المستخدمين على نشر التغريدة التي تحتوي بشكل تلقائي على الهاشتاج، إلا أنها لن تجبرهم على نشرها، ولن تقوم بنشرها بشكل تلقائي، وأنه يمكن تحرير وتعديل التغريدة وتضمينها ما يرغب المستخدم بقوله.

وعملت المنصة على توفير هذه الميزة بشكل أولي لجميع مستخدمي نظام أندرويد، مع إمكانية استخدامها من قبل نسبة صغيرة من مستخدمي نظام “آي أو إس”، إلا أن الشركة تستعد لتوفيرها لجميع مستخدميها على مختلف الأنظمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد يؤدي استخدام هذه الميزة، إلى زيادة جذب المتابعين ضمن المنصة، ويكمن اعتبارها مشابهة لما تقوم به منصة فيسبوك بجعل تحديثات صورة الملف الشخصي تظهر لجميع المتابعين باعتبارها تحديثات عامة، الأمر الذي يسمح لها بالحصول على إعجابات وتعليقات، بخلاف الصور الأخرى التي قد يعمل على تحميلها المستخدم ولا تحظى بنفس الاهتمام.

وسعت “فيسبوك” على مدى العامين الماضيين إلى إضافة مجموعة متنوعة من الميزات التي يمكن استخدامها لتحديث صورة الملف الشخصي مثل إمكانية وضع صورة ملف شخصي مؤقتة أو استخدام مقطع فيديو بدلاً من الصورة الثابتة أو إضافة الإطارات أو استخدام تطبيقات الطرف الثالث لإنشاء ملفات فيديو لصورة الملف الشخصي.