«بولارويد» تقدم كاميرا رقمية للطباعة الفورية

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “بولارويد” الأمريكية عن الكاميرا الرقمية Pop الجديدة المزودة بخاصية الطباعة الفورية؛ حيث يمكنها طباعة الصور مقاس 8.9 × 10.8 سم مباشرة.

وفي الوقت نفسه، تقوم الكاميرا Pop، مثل أي كاميرا رقمية تقليدية، بتخزين الصور على بطاقة Micro SD، كما يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بالدقة الفائقة الكاملة Full HD.

وعند الحاجة، توفر الكاميرا Pop الطابعة الحرارية المدمجة بها لأجهزة جوالة أخرى؛ حيث يتم التوصيل عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية أو تقنية البلوتوث، بشرط تثبيت تطبيق الطباعة Polaroid Print على الجهاز المعني.

وتأتي الكاميرا Pop مزودة بشاشة لمسية قياس 4 بوصات، كما أنها مزودة بمستشعر بدقة 20 ميجابيكسل، فضلاً عن خواص مثبت الصورة وفلاش LED ثنائي.

ومن المقرر أن تطرح “بولارويد” الكاميرا Pop الجديدة في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الحالي، غير أنها لم تكشف بعد عند سعرها.