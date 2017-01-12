الطالب «الأسمري».. عبقرية ذهنية وطنية تُوّجت عالمياً

تواصل ـ خالد العبدلله:

قال صاحب المركز الثالث عالمياً في مسابقة الرياضيات الذهنية، ضمن برنامج “الخوارزمي الصغير” الطالب عبدالملك الأسمري: إنّ رحلته مع الرياضيات الذهنية بدأت في وقت مبكر، مما دفع والديه لرعاية موهبته الحسابية، وتنميتها بشكل كبير.

وأشاد عبدالملك، الذي حقّق نفس المركز في ولاية سان فرانسسكو بالولايات المتحدة الأمريكية العام المنقضي، بدور أساتذته وقيادة المدرسة في تعليم عسير، ومركز الملك فيصل للموهوبين على ما بذلوه من جهد معه لتحقيق هذا الإنجاز، مُهدياً فوزه إلى خادم الحرمين الشريفين وللوطن بأسره.

منة جهته، أكد الأسمري والد الطالب أنه لاحظ تميز عبدالملك وشقيقه في عدة جوانب، خاصةً الحسابية، الأمر الذي دفع الأسرة لتنمية موهبته، والبحث عن جهات تأخذ بأيديهما وفق مسار تعليمي مُمنهّج.

وبيّن الأسمري، أنه تمّ إلحاقهما ببرنامج الخوارزمي الصغير، مع تدريب مكثف بالمنزل عبر نماذج اختبارات تعدها “شركة قدرات متميزة – فرع عسير” كواجب مدرسي ليقوم بحلها بإشراف مباشر من والدته.

في السياق، أشاد مدير مكتب التعليم في أبها الدكتور فايز الأسمري، بالنتائج العالمية المشرّفة التي حققها الطالب، مؤكداً أن ما تحقّق من إنجاز يعد محل فخر واعتزاز لكل مواطن على امتداد خارطة الوطن، مشيداً بالجهود الكبيرة التي دعمت الطالب سواء من البيت أو المدرسة، ومثمنا جهود مركز الأمير فيصل بن خالد للموهوبين التي حققوا من خلالها نتائج عالمية.

من جانبه، قال مشرف الموهوبين في تعليم المنطقة الأستاذ أحمد القديمي: إنه تمّ العمل على إعطاء الطالب عبدالملك مهارات جديدة لتنمية مهارات التفكير الإبداعي، والبدء في تهيئته لعالم أوسع في عالم التفكير الإبداعي والتركيز على المرحلة العمرية القادمة، وتطوير مهارة البحث العلمي والابتكار لديه، إضافة إلى توسيع مداركه العقلية في جانب الحساب بدرجة أكبر مما هو عليه الآن.

وأضاف القديمي: أن العمل تمّ عبر برنامج الخوارزمي الذي انطلق من مركز الأمير فيصل بن خالد للموهوبين بأبها، بإلحاق الطالب به، حيثُ دخل في منافسات البرنامج الذي أقامته “شركة قدرات متميزة فرع عسير”، وأحرز الطالب مراكز متقدمة من ضمن الطلاب الذين فازوا في المسابقة المحلية، وترشح لتمثيل طلاب عسير بالمسابقة الوطنية بالرياض التي تأهل فيها لتمثيل طلاب المملكة خارجياً العام الماضي بولاية سان فرانسسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أحرز المركز الثالث عالمياً العام الحالي في سيؤل بكوريا الجنوبية ضمن 20 طالباً مشاركاً من المملكة.

من جانبه، أبان مشرف البرامج من شركة قدرات متميزة – فرع عسير – الأستاذ بابكر أحمد أنهم يقومون على متابعة وصقل قدرات الطلاب الموهوبين في الرياضيات “برنامج الخوارزمي” و”أمير البيان” في اللغة العربية، مشيراً إلى أن الطالب عبدالملك تلقى إشرافاً مكثفاً منذ الصف الثاني الابتدائي، وتدريب بعد ترشيحه لتمثيل المملكة عالمياً.

وأشار إلى أن الدراسة عموما تكون عبر 6 مستويات بواقع 30 ساعة للمستوى الأول، و20 ساعة لبقية المستويات، ويعمل على تعليم منهجية الحل الإبداعي للمشكلات، ويسهم في التوجيه نحو الإبداع وإثارة الدافعية لتحقيق المزيد من الإنجازات كما يثمن مهارات التفكير، ويعتمد على المرح والتسلية خلال التدريب ويرفع درجة الدافعية للتعلم ويزيل رهبة التعامل مع لغة الأرقام، كما يطوّر وينمي قدرات ومهارات الطفل، وينشط الذاكرة والانتباه والثقة بالنفس والاعتماد على الذات، وللرغبة في التحصيل العلمي، إلى جانب تنمية الطاقة الإبداعية ومهارات الإدراك والفهم لدى الطلاب.