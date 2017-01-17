طريقة لتحسين خطك في كتابة الرسائل

تواصل – وكالات:

في عصر التكنولوجيا والأجهزة اللوحية الذكية، أصبح إمساك قلم وتدوين رسالة من الأمور النادرة للغاية، فالرسائل النصية عبر الهواتف الذكية والأجهزة الأُخرى حلَّت محل الرسائل القديمة.

وفقًا لدراسة أمريكية نشرت نتائجها عام 2013، فإن أصحاب الهواتف الذكية الأمريكيين يُرسلون ما يُعادل 4735 نصًا في الشهر الواحد بالمتوسط.

ويُرسل المُستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين (15 – 24) حوالي 67 نصًا في اليوم الواحد، وهذه العادات الجديدة جعلتنا نهجر تقريبًا الكتابة التقليدية عبر الأقلام والورق – لمن تخطى المرحلة التعليمية عبر المدارس والجامعات – مما جعل خط كتابتنا سيئاً للغاية ورُبما نجد صعوبة في تفسيره.

وهناك وسيلة يُمكن استعمالها لتحسين شكل الخط الخاص بك خاصةً عند الكتابة باللغة الإنجليزية، وتنطوي الوسيلة عبر تحسين وضعية الجزء الذي تستعمله في الكتابة من جسمك.

ومُعظم الناس يُحرّكون أصابعهم فقط عند الكتابة، لكن إن جعلت أصابعك ومعصمك في حالة ثبات، واستعملت ذراعك ككل في الحركة خلال الكتابة، فالناتج سيكون حروف واضحة وكتابة مقروءة.

وفي البداية، يُمكن تجربة هذه الطريقة عبر كتابة حروف كبيرة في الهواء، ثم تطبيق نفس الآلية لكن على الورق وبطريقة أبطأ، وقد يستغرق التدريب على الطريقة بعضًا من الوقت، لكن بمجرد اعتيادها، ستكون قادرًا على الكتابة بخطٍ جميل ومفهوم.