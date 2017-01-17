تحذير.. الهواء البارد يصيب الوجه بالشلل

تواصل ـ وكالات:

قال الأطباء إن برودة الطقس تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض كالإنفلونزا والزكام، ولكن ما لا يعلمه كثير من الناس أن الهواء شديد البرودة يعزز إصابة الوجه بالشلل، والذي يصابون به نتيجة التهاب العصب المغذي لعضلات الوجه أو انتفاخه.

ويصيب هذا المرض جزءاً واحداً من الوجه، لذا يجب ارتداء قبعة أو شال لوقاية الوجه من التعرض للهواء البارد، وتتمثل أعراض المرض في عدم قدرة الشخص على إغلاق إحدى عينيه والشعور بجفافهما ووخزه فيهما، إضافة إلى مواجهته صعوبة في تناول الطعام والشراب، وانخفاض الإحساس بطعمهما.

وبحسب مواقع طبية، يجد الشخص المصاب بالشلل في الوجه صعوبة في تحريك عضلات الوجه عند التبسم، فضلاً عن عدم القدرة على التصفير.

ويصاب الناس بهذا المرض نتيجة تأثير الهواء على الأوعية الدموية والأعصاب، والجلد، وعلى نسيج العظم، لذا فإن أول طرق الوقاية من الإصابة به تتمثل في تدفئة الوجه وحمايته من التعرض للهواء البارد، ويجب إبقاء نافذة السيارة مفتوحة أثناء سيرها في الطقس البارد يزيد من نسبة التعرض لشلل الوجه، ولذا على الشخص إغلاق النوافذ أثناء القيادة، والحرص على عدم النوم في أجواء باردة.