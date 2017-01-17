 «الماجد»: حُرمة السينما تأتي من مآلاتها.. وعلى «الترفيه» البحث عن بدائل (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«الماجد»: حُرمة السينما تأتي من مآلاتها.. وعلى «الترفيه» البحث عن بدائل (فيديو)

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تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قال الشيخ سليمان الماجد: إن حُرمة السينما جاءت من النظر إلى مآلاتها وليست لذاتها، داعياً هيئة الترفيه لإيجاد بدائل أخرى أباحها الله، والتي أكّد أنها كثيرة.

وردّ الماجد، على سؤال حول رأى سماحة مفتى عام المملكة في هذا الشأن، قائلاً: ” سماحة المفتي وغيره من العلماء ينظرون إلى المآلات التي جرت إليها السينما، والتي لا تختلف عن بعض الفضائيات ومحلات الفيديو، التي تؤدى إلى مفاسد عظيمة  يندى لها الجبين حياء”.

وحذّر الماجد في برنامج تلفزيوني بقناة المجد، المسلمون من صرف الأموال الطائلة في دعم هذه الصناعة التي قال: إنها تشهد تراجعا كبيرا، بحسب ما ذكرته صحف رصينة ورسمية.

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