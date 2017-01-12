«الأمر بالمعروف»: ضبط 2077 حالة ابتزاز خلال عام

تواصل – الرياض:

كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن ضبط 2077 حالة ابتزاز، وسجلت منطقة الرياض أعلى البلاغات بواقع 617 قضية، تلتها منطقة مكة بنحو 603 قضايا، فيما سجلت منطقة نجران أقل القضايا التي لم تتجاوز الـ 19 قضية.

وأوردت الهيئة في أحدث تقرير لها، تراجع المخالفات التي ضبطتها خلال العام الماضي 1437هـ، حيث ضبطت 198 ألف مخالفة تجاوز عدد أطرافها 210 ألف شخص، وأنهت بالتعهد والمناصحة أكثر من 184 ألف مخالفة، فيما أحالت نحو 15 ألف قضية لجهات الاختصاص تجاوز أطرافها نحو 26 ألف شخص.

وبحسب التقرير، ورد للهيئة 4850 بلاغاً شملت قضايا المساس بالقيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة والاتجار بالجنس البشري والمؤثرات العقلية وأنشطة الميسر وجرائم معلوماتية عامة ونشر المواد الإباحية.

وكان 487 بلاغاً غير صحيح، وأحيلت 1152 لجهات الاختصاص كما أنهت 135 بلاغاً بطلب من المبلغ، وأتلفت الهيئة 946 من عينات السحر التي فكتها، بحسب “الرياض”.