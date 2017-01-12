البحرين.. السجن 15 عاماً لمتهمين حاولوا تهريب متفجرات عبر جسر الملك فهد

تواصل – وكالات:

قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بتخفيض الحكم الصادر على 4 مستأنفين من أصل 5 أدينوا باستيراد وحيازة مفرقعات حاولوا تهريبها في باص سياحي قادم من العراق، إلى السجن 15 عاماً بدلا من المؤبد، وأيدت مصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط حقيبة تحتوي على مواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة بباص سياحي قادم من العراق بتاريخ 15/‏03/‏2015م من قبل جمارك جسر الملك فهد.

وعلى إثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى أن المتهم الخامس وهو مطلوب في عدة قضايا إرهابية وهارب من مملكة البحرين ومقيم بجمهورية العراق يقوم باستغلال أقربائه لتهريب مواد تستخدم في صناعة القنابل والمفرقعات للقيام بالأعمال الإرهابية في مملكة البحرين.

وتبين من خلال التحريات أن المتهم الأول يقود حافلة سياحية ويتوجه في العديد من الرحلات إلى جمهورية العراق ويلتقي هناك المتهم الخامس.

ودلت التحريات على أنهما اتفقا فيما بينهما على استغلال المتهم الحدث لتهريب تلك المواد في حقيبته التي تم ضبط إحداها على جسر الملك فهد نظرًا لصغر سنه ولإبعاد الشبهات وعند وصوله الى البحرين واجتيازه تفتيش جمارك جسر الملك فهد، ثم يقوم المتهم الاول باستلام تلك الحقيبة منه وتسليمها الى أشخاص آخرين بناءً على تعليمات المتهم الخامس.