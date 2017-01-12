اتجاه لإنشاء شعبة هندسية للحدّ من الحوادث المرورية

تواصل- الرياض:

عكفت عِدّة جهات حكومية مختصة في مجال سلامة النقل والمرور، على وضع أهداف رئيسية لشعبة هندسة المرور والنقل المستحدثة في الهيئة السعودية للمهندسين، وتحديد آلية عملها خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد أعضائها بشكل رسمي، بهدف الحد من الحوادث المرورية.

وقال رئيس مجلس إدارة “الهيئة” الدكتور جميل البقعاوي: إن عدداً من المهندسين المهتمين بالمجال يسعون إلى تقديم حلول ودراسات علمية وعملية تخص هندسة النقل، لتجنّب أخطاء التصميم أو إنشاء الطرقات، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وأوضح البقعاوي، أن الهدف من إنشاء “الشعبة” يأتي من باب استشعار الهيئة لأهمية تثقيف المجتمع بهندسة النقل والمرور، التي تعد من أهم أسباب الحد من انتشار الحوادث المرورية، وتنظيم الحركة العامة للسيارات والمشاة والنقل العام، وفقاً لـ”مكة”.

ولفت إلى أن الشعبة ستركّز على جميع مناطق المملكة بشكل عام، والمناطق الرئيسة خاصة، للكثافة التي تشهدها هذه المناطق في الحركة المرورية، وسكانها، بجانب الطرق الرئيسة التي تربط مدن المملكة.

وبيّن البقعاوي، أنّ الشعبة ستستقطب عدداً من مختصي السلامة في النقل والمرور بالتعاون مع جهات مختصة، لتقديم الحلول والدراسات، والمؤتمرات، وكذلك المحاضرات والدورات التدريبية، لخلق وعي أكبر بشأن هندسة النقل والمرور التي تسهم بشكل فعال في تحسين السلامة المرورية على شبكة الطرق المستخدمة داخل وخارج المدن.