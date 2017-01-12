المدينة.. مواطن وأولاده يرفضون الصلاة مع إمام من خارج الحي

تواصل ـ المدينة المنورة:

رفض مواطن من حي العزيزية “المخطط الثالث” في المدينة المنورة، الصلاة في الجامع الجديد الملاصق له اعتراضاً على تعيين إمام من خارج الحي.

وتمسّك المواطن وأولاده بالصلاة في المسجد الصغير رُغم أنّ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المدينة خاطب الأمانة لإزالة المسجد بعد قطع التيار الكهربائي عنه، وتوحيد وقت الصلاة في الجامع الجديد.

وأوضح مدير فرع الوزارة في المدينة محمد أبوحميد، أن أحد الجيران كان يمد المسجد بالتيار، حيثُ سُحبت مكبرات الصوت بعد افتتاح الجامع المجاور المشيد وفق أحدث المواصفات، بحسب “مكة”.

ووصف أبوحميد، تصرّف المواطن بالفردي، مبيناً أنه لا يحق له فتح المسجد بعد إغلاقه من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن إمام الجامع يحمل درجة الدكتوراه.

وبينّت المعلومات أن بعض سكان الحي رفضوا الصلاة في الجامع الكبير وظلوا يصلون بالمسجد الصغير، حيث يؤذن أحدهم وقت الصلاة ويصلي آخر، واستجاب بعضهم لنصح الجيران، فيما يصر مواطن وأولاده على الصلاة بالمصلى الصغير، مما سبب ربكة للمصلين وسكان الحي.