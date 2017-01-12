تصرفات مخلة بالآداب أمام كاميرا ساهر توقف مواطناً في تبوك

تواصل – تبوك:

ألقت دوريات المرور بمنطقة تبوك، مؤخراً، القبضَ على مواطن في العقد الثالث من عمره، على خلفية ارتكابه عدة مخالفات وإمهاله لإحضار مرافقه الذي كان يجلس بجواره بعد إصداره “حركة لا أخلاقية ومخلة بالآداب رصدتها كاميرا ساهر”.

وقالت مصادر: إن الموقوف كان يقود مركبته برفقة شخص آخر أثناء ارتكابه المخالفات، بينما لجأ مرافقه لإصدار حركة غير أخلاقية بيده رصدتها كاميرا ساهر، مبينة أن المخالفات التي وقع فيها قائد المركبة تتمثل في السرعة الزائدة، وعدم وجود لوحات للمركبة، وعدم حمل رخصة قيادة، بحسب “مكة”.

من جهته، أوضح مدير مرور منطقة تبوك العقيد محمد العتيق، أن صاحب المركبة تم إيقافه لمدة 48 ساعة، وطلب منه إحضار مرافقه لإحالتهما للشرطة لإصداره حركات تخل بالآداب العامة، وإذا لم يحضر المرافق سيحال هو وجميع الإثباتات والصور للشرطة لتستكمل إجراءاتها، إضافة إلى تطبيق الأنظمة حيال المخالفات المرورية التي أدين بها.