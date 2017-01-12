 «الرفاعي» ينال الماجستير في الإدارة التربوية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الرفاعي» ينال الماجستير في الإدارة التربوية

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«الرفاعي» ينال الماجستير في الإدارة التربوية

تواصل ـ عبدالله الحجوري:

حصل المعلم بمدرسة حنين الابتدائية في ينبع الأستاذ غازي حميد الرفاعي، على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في تخصّص “الإدارة التربوية” من قسم التربية بالجامعة الاسلامية في المدينة المنورة عن أطروحته المعنونة بـ”برنامج نور في تيسير العمليات الإدارية من وجهة نظر مديري المدارس بمدينة ينبع”.

وأشرف على الرسالة الدكتور عبدالله بن عبدالحميد محمود، والدكتور عبدالرحمن بن محمد الأنصاري مناقشاً، والدكتور محمد أحمد جاويش مناقشاً.

“تواصل” تبارك للأستاذ غازي بن حميد الرفاعي حصوله على درجة الماجستير، وتتمنى له التوفيق والسداد.

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