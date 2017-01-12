‏إيران.. إغلاق جميع مكاتب «رفسنجاني» بعد وفاته

‏تواصل – قاسم المذحجي:

كشف مرتضى الويري أحد مستشاري أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس تشخيص مصلحة النظام الملالي في إيران، عن إغلاق جميع مكاتب رفسنجاني بعد موته، من قبل الأجهزة الأمنية.

‏ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية، عن لسان مستشار رفسنجاني، قوله: إن “الأجهزة الأمنية أغلقت جميع مكاتب هاشمي رفسنجاني الاستشارية في مركز التحقيقات الاستراتيجية دون سابق إنذار”.

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وأضاف مستشار رفسنجاني، أن “الأجهزة الأمنية اتصلت بنا هاتفيًا وأخبرتنا بإغلاق مكاتب المستشارين وحذرت من فتح المكاتب دون إذن من السلطات الأمنية، وسيتم معاقبة ذلك وفقًا للمادة 543 من القانون الجزائي في إيران”.

‏وأشار مرتضى الويري إن “مكاتب ياسر هاشمي، نجل رفسنجاني ورئيس مكتبه، ومكتب المؤرخ الإيراني ومستشار هاشمي رفسنجاني علي محمد بشارتي، ومكتب المستشار عباسي فرد ورستكاري، أغلقت جميعها من قبل الأجهزة الأمنية”.

ونقلت مصادر معارضة من العاصمة الإيرانية طهران لــ “تواصل” أن “بلدية طهران قامت صباح اليوم بتنظيف شوارع طهران من صور هاشمي رفسنجاني، وفقًا للأوامر التي أصدرت من الجهات العليا في النظام الإيراني”.