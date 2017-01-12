 شاهد.. خطأ على القناة الأولى يُثير سخرية المغردين | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. خطأ على القناة الأولى يُثير سخرية المغردين

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تواصل – الرياض:

أثار خطأ وقع فيه معدو نشرة الأخبار في القناة السعودية الأولى، جدلاً واسعاً وسخرية وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة القناة التي وصفوها بـ”المتردية”، مما دعاهم للمطالبة بتطويرها.

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو ظهر فيه مذيع النشرة وهو يقرأ خبر استقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس وزراء لبنان قبل أيام، لتظهر بشكل مفاجئ على الشاشة يدان تضعان أوراقاً أمام المذيع على الهواء مباشرةً.

وانقسم المغردون بين ساخر على القناة والحالة التي وصلت إليها، حيث رأى فريق أن انشغال الناس بالاختبارات لا يعني أن تأخذ القناة “راحتها”، بينما ناقش أخرون الحالة المتردية للقنوات، ـ على حد قولهم ـ ، وطرف ثالث رأى الأمر عادياً يُمكن حدوثه في القنوات التلفزيونية.

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