 «الشؤون الإسلامية» توقف العقود المباشرة لصيانة وتشغيل المساجد | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشؤون الإسلامية» توقف العقود المباشرة لصيانة وتشغيل المساجد

0
«الشؤون الإسلامية» توقف العقود المباشرة لصيانة وتشغيل المساجد

تواصل – الرياض:

كشف نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، عن إيقاف الوزارة كافة عقود صيانة وتشغيل المساجد في المملكة، التي تمت من خلال التكليف المباشر، لعدم ارتباطها بنظام إجراءات المشتريات الحكومية، حيث كانت موجودة سابقا في الوزارة وفي عدد من الأجهزة الحكومية الأخرى – وفقاً لـ”الوطن”-.

وأشار السديري خلال ورشة عمل “بناء الإطار الاستراتيجي” التي عقدت أمس، إلى أن الوزارة لا تستفيد في تحقيق مشاريعها وبرامجها إلا من خلال الطاقات الشابة المتوفرة لديها، وذلك بعد الانتهاء من تدريبهم، حيث يقومون حاليا بإنجاز ما تقوم به الشركات العالمية، بدواعي منح الثقة وصقل خبراتهم، وتوفير موارد الوزارة بدون دفع مبالغ باهظة، مبينا أن مخرجات الوزارة ستكون نفسها وبذات الجودة.

شاهد ايضا

ربط تأمين المركبات بسجل الحوادث يدخل حيّز التنفيذ

ربط تأمين المركبات بسجل الحوادث يدخل حيّز التنفيذ

قرود تقتحم مدرسة في ثاني أيام الاختبارات بأحد رفيدة

قرود تقتحم مدرسة في ثاني أيام الاختبارات بأحد رفيدة

لمواجهة الاختلاط.. مسلمون يعتزمون فتح مدارس خاصة في أوروبا

لمواجهة الاختلاط.. مسلمون يعتزمون فتح مدارس خاصة في أوروبا

تركيا.. اعتقال منفِّذ هجوم مطعم «رينا» الدامي باسطنبول

تركيا.. اعتقال منفِّذ هجوم مطعم «رينا» الدامي باسطنبول

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>